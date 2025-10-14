Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദീപാവലി;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:29 AM IST

    ദീപാവലി; മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുമായി ബാപ്‌സ് ഹിന്ദു മന്ദിര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെ എത്തുന്നവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല
    ദീപാവലി; മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുമായി ബാപ്‌സ് ഹിന്ദു മന്ദിര്‍
    cancel
    camera_alt

    ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​ര്‍

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ദീ​പാ​വ​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​ര്‍. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ ദീ​പാ​വ​ലി വേ​ള​യി​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഒ​രു​ക്കം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു. സാ​ധാ​ര​ണ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക്ഷേ​ത്ര സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ദീ​പാ​വ​ലി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 20 തി​ങ്ക​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്.

    അ​ന്നേ​ദി​വ​സം, രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 8.30 വ​രെ ദീ​പാ​വ​ലി പൂ​ജ​ക​ളു​ണ്ടാ​വും. വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കും രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​തു​റ​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം ര​ണ്ടു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 15000 മു​ത​ല്‍ 18000 വ​രെ ആ​ളു​ക​ളും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു​വേ​ണം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന പാ​സോ​ടു കൂ​ടി​യ ഒ​രു ക്യു.​ആ​ര്‍ കോ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ഡോ മ​റ്റ് രേ​ഖ​യോ കാ​ണി​ച്ച് വെ​രി​ഫൈ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsdiwaligulf news malayalamBAPS Hindu temple
    News Summary - Diwali; Baps Hindu Mandir with guidelines
    Similar News
    Next Story
    X