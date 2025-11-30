Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ത​ര​ണ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം

    വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ ഡി.​ഇ.​ഡി
    ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ത​ര​ണ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ന​ധി​കൃ​ത ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്മാ​നി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്. എ​ല്ലാ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​മി​റേ​റ്റി​ലോ മ​റ്റ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നോ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്താ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ന്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ര്‍ക്കു​ല​റു​ക​ള്‍ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്താ​നാ​യി അ​ജ്മാ​ൻ ഡി.​ഇ.​ഡി പ​രി​ശോ​ധ​നാ ക്യാ​മ്പ​യ്‌​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​വ​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​തെ എ​ല്ലാ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ന്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ജ്മാ​ൻ ഡി.​ഇ.​ഡി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ഇ​ട​പാ​ടി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്നും കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് നി​ഷ്ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്നു. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കു​ല​ര്‍ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ്‌ അ​ജ്മാ​നി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്ന​ത്.

