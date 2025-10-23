Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:38 AM IST

    വാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹി​ൽ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ ഇ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ദി ബീ​ഹ് റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും
    വാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹി​ൽ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ ഇ​ന്ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ വാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹ് പ്ര​ദേ​ശം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​വി​പു​ല​മാ​യ മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍. സൈ​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക റോ​ഡ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്ലി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ന്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മോ​ക്​ ഡ്രി​ല്ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ദി ബീ​ഹ് റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    സു​ര​ക്ഷ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ള്‍ മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ളോ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ളു​ക​ളും വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMock DrillsDisaster Response Force Centre
    News Summary - Disaster Response Force mock drill in Wadi Al Beeh today
    Similar News
    Next Story
    X