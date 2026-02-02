Begin typing your search above and press return to search.
    നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബ​ജ​റ്റ്​ -നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര

    നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബ​ജ​റ്റ്​ -നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര
    നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര

    ദു​ബൈ: കേ​ന്ദ്ര​ബ​ജ​റ്റി​നെ ഒ​റ്റ​വാ​ക്കി​ല്‍ ദു$​ഖ​ക​രം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പാ​ടെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന ഒ​രു വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​വും ബ​ജ​റ്റി​ലി​ല്ല.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​യ​ര്‍ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​ത് ദു$​ഖ​ക​ര​മാ​ണ്. വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​തോ​ര്‍ത്തി​രു​ന്ന​താ​ണ് കാ​സ​ര്‍കോ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള എ​യിം​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. എ​ന്‍ഡോ​സ​ള്‍ഫാ​ന്‍ ഇ​ര​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന​തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ സം​ഗ​തി​യാ​ണ് കാ​സ​ര്‍കോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍ സ​മ്മ​ര്‍ദം ചെ​ലു​ത്താ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രാ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​ണ് ബ​ജ​റ്റെ​ന്നും നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

