    30 Jan 2026 8:00 AM IST
    30 Jan 2026 8:00 AM IST

    നി​രാ​ശ​ജ​ന​കം -യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി

    ദു​ബൈ: പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റ് നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് യു.​എ.​ഇ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​നാ​യി 5000 രൂ​പ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന​തി​നെ​​ക്കു​റി​ച്ച്​ ഒ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും ബ​ജ​റ്റി​ലി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ൽ യാ​ത്ര പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് വി​മാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ചെ​ല​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഒ​രു ചി​ല്ലി കാ​ഷ് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ച പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Disappointed - UDF UAE Committee
