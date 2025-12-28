Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    28 Dec 2025 7:10 AM IST
    ദീ​മാ ഖാ​ലി​ദി​യാ കി​ങ്സ് ക​പ്പ് 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു

    ദീ​മാ ഖാ​ലി​ദി​യാ കി​ങ്സ് ക​പ്പ് 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു
    ദീ​മാ ഖാ​ലി​ദി​യ കി​ങ്സ് ക​പ്പ് 2025 ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച യൂ​നി ഗാ​ർ​ബ് ദ​ല്ല എ​ഫ്. സി

    ദ​മ്മാം: ര​ണ്ട് മാ​സം നീ​ണ്ട ദീ​മാ ഖാ​ലി​ദി​യ കി​ങ്സ് ക​പ്പ് 2025 ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സ​മാ​പ​നം. ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ​ത്തൊ​ൻ​പ​ത് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്.​ ഖ​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ ത​റാ​ജി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ യൂ​നി ഗാ​ർ​ബ് ദ​ല്ല എ​ഫ്. സി ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.​ ഗ​ൾ​ഫ് ഗ്രെ​യ്സ് എ​ഞ്ചി​നി​യ​റിം​ഗ് ഇ.എം.എ​ഫ് റാ​ക്ക എ​ഫ്‌​സി​യെ ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ നാ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഡി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ ദീ​മാ ടി​ഷ്യൂ​സ് ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ റാ​ഫി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റീം ​അ​ൽ ഉ​ലാ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ൻ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ബീ​ബ് അ​ബൂബ​ക്ക​ർ,ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ജാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഹൂ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, സു​ബൈ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    എ.​ആ​ർ എ​ഞ്ചി​നി​യ​റിം​ഗ് ക​മ്പ​നിയു​ടെ ബി​സി​ന​സ് ഡ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്പോ​ഡ്സ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ സു​ഹൈ​ൽ,ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ബൈ​ർ ചെ​മ്മാ​ട്, ആ​ബി​ദ് മ​ങ്ക​ട, സ​ക്കീ​ർ വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ്,കാ​ക്കു സേ​ഫ്റ്റി എം ​ഡി മു​ബാ​റ​ക് കാ​ക്കു , കോം​ബോ കാ​റ്റ​റിം​ഗ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, റാ​ഡി​ക്സ് ഗ്രൂ​പ്പ് എം ​ഡി ഷ​മീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, ഏ​ഷ്യാ ദ​ർ​ബാ​ർ റ​സ്റ്റോ​റ​ൻ​റ്​ എം ​ഡി നി​യാ​സ്, ദാ​ർ അ​സ്സി​ഹാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​ധീ​ർ, മീ​ഡി​യേ​റ്റ​ർ ലൊ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് എം ​ഡി നാ​സ​ർ, എ ​എ കെ ​കോ​ൺ​ട്രാ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റിം​ഗ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ​ർ സ​ച്ചി​ൻ, കെ ​എം ജി ​ക​മ്പ​നി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹി​ഫ്സു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സീ ​സേ​ഫ്റ്റി ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ്,എ​ന്നി​വ​രും ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.​ ​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റാ​സി​ക്ക് വ​ള്ളി​കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ചെ​മ്മാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​രു​മ​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ മി​ട്ടു , ഷാ​ഹി​ർ, സ​ക്ക​രി​യാ, ഷ​ഫീ​ക്ക്, ഷാ​ജി, ഉ​സ്മാ​ൻ, നി​സാം, ഷ​മീ​ർ അ​ൽ​ഹൂ​ത്, സി​ദ്ധി​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​ത്ര​ത്വം ന​ൽ​കി.

