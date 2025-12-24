Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:17 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്‍റ്​: മൈ ​ആ​സ്റ്റ​റും ചെ​ക്ക്ഔ​ട്ട് ഡോ​ട്ട് കോ​മും​ ക​രാ​റി​ൽ
    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്‍റെ ജി.​സി.​സി​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്, ബ്യൂ​ട്ടി, വെ​ൽ​ന​സ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്‍റ്​ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള പേ​മെ​ന്‍റ്​​ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ചെ​ക്ക് ഔ​ട്ട് ഡോ​ട്ട് കോ​മു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടു. മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യും വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും പേ​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. 145ല​ധി​കം ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പേ​മെ​ന്‍റ്​​ രീ​തി​ക​ളും പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന ചെ​ക്​ ഔ​ട്ട്​ ഡോ​ട്ട്​ കോ​മി​ന്‍റെ വി​പു​ല​മാ​യ പേ​മെ​ന്‍റ്​​ ശൃം​ഖ​ല, മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പേ​യ്മെ​ന്‍റ്​ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പേ​യ്മെ​ന്‍റ്​ അ​നു​ഭ​വ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മി​ക​ച്ച നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, വ​ഞ്ച​ന ത​ട​യ​ൽ, അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രോ​ഗീ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ക്ക്ഔ​ട്ട് പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ചെ​ക്ക് ഔ​ട്ട് ഡോ​ട്ട് കോ​മു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​മ്നി ചാ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ, ന​ല്ല ക​രു​ണാ​നി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നോ മ​രു​ന്നു​ക​ളോ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളോ വാ​ങ്ങാ​ൻ മൈ ​ആ​സ്റ്റ​റി​ലൂ​ടെ പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

