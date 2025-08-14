Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക് പൊ​ലീ​സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 6:38 AM IST

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഓ​യ​സീ​സ് മേ​ധാ​വി

    text_fields
    bookmark_border
    visit
    cancel
    camera_alt

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന റാ​ക് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഓ​യ​സീ​സ് സി.​ഇ.​ഒ പോ​ള്‍ ദ​വാ​ലി​ബി​യും സം​ഘ​വും

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി റാ​ക് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഓ​യ​സീ​സ് സി.​ഇ.​ഒ പോ​ള്‍ ദ​വാ​ലി​ബി. സു​ര​ക്ഷ-​പൊ​തു സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ന​വീ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ന്നി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​യെ​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഓ​യ​സീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍-​വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ക്കാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഓ​യ​സീ​സ്. മെ​റ്റാ​വേ​ഴ്സ്, ബ്ളോ​ക്ക് ചെ​യി​ന്‍, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ടോ​ക്ക​ണ്‍സ്, വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ അ​സ്സ് വാ​ല​റ്റ്സ്, എ​ന്‍.​എ​ഫ്.​ടി.​എ​സ്, ഡി ​ആ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി വെ​ബ് -3 അ​നു​ബ​ന്ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തു​ട​ങ്ങാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് 2023ല്‍ ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ റാ​ക് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഓ​യ​സീ​സി​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsRAK policeVisits
    News Summary - Digital Oasis chief visits Rak police chief
    Similar News
    Next Story
    X