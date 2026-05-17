Madhyamam
    U.A.E
    date_range 17 May 2026 8:22 AM IST
    date_range 17 May 2026 8:24 AM IST

    ദുബൈയിൽ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളുമായി ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്​ മ്യൂസിയം

    പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ശൈഖ​ ലത്തീഫ ബിൻത്​
    ദുബൈയിൽ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളുമായി ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്​ മ്യൂസിയം
    ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്‍റർ സഅബീൽ ഡിസ്​ട്രിക്ടിൽ നിർമിക്കുന്ന

    ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്​ മ്യൂസിയത്തിന്‍റെ രൂപരേഖ

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിന്‍റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സന്ദർശകർക്കായി പുതിയൊരു വിസ്മയം കൂടി മിഴി തുറക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ കലകളും പുത്തൻ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡി.ഐ.എഫ്​.സി സഅബീൽ ഡിസ്​ട്രിക്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്​ മ്യൂസിയം തുറക്കുന്നു. ദുബൈ കൾച്ചർ ആൻഡ്​ ആർട്​സ്​ അതോറിറ്റി (ദുബൈ കൾച്ചർ) ചെയർപേഴ്​സൺ ശൈഖ ലത്തീഫ ബിൻത്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം മ്യൂസിയത്തിന്‍റെ ലോഞ്ചിങ്​ നിർവഹിച്ചു.

    ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്‍റർ ഗവർണർ ഇസാ കാസിമും ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. ദുബൈ കൾച്ചറിനാണ്​ മ്യൂസിയത്തിന്‍റെ നിർമാണ, നടത്തിപ്പ്​ ചുമതല. അതിവേഗം വളരുന്ന ദുബൈയിലെ പുരാവസ്തു മേഖലയേയും സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തേയും ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്​ മ്യൂസിയത്തിന്​ സുപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ടെന്ന്​ ശൈഖ്​ ലത്തീഫ പറഞ്ഞു. മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ്​ ഇത്തരമൊരു മ്യൂസിയം തുറക്കുന്നത്​. ആർട്ട്​ ദുബൈയുടെ 20ാമത്​ എഡിഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ്​ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്​ മ്യൂസിയം പ്രഖ്യാപനമെന്നതും യാദൃശ്ചികമായി​.

    സംസ്കാരത്തിനും സർഗാത്​മകതക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എമിറേറ്റിന്‍റെ വിശാലമായ നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്​ പുതിയ മ്യൂസിയമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കലയുടെ പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്​ എമിറേറ്റിന്‍റെ അറിവിന്‍റെയും നവീകരണത്തിന്‍റെയും പാരമ്പര്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിത്യസ്​തമായ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതാവും മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ.

    TAGS: Dubai, news, gulf, UAE, Digital Art Museum
    News Summary - Digital Art Museum in Dubai with amazing views
