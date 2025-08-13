Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Aug 2025 9:29 AM IST
    13 Aug 2025 9:29 AM IST

    ശുചിത്വ ലംഘനം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ ആപ്പ്

    ‘ഇ​ൽ​ത്തി​സാം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പു​തി​യ​ ആ​പ്പ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ന്​ ഭം​ഗം വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.

    ‘ഇ​ൽ​ത്തി​സാം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ആ​പ്പ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശു​ചി​ത്വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തിൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ലോ​ക​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും വൃ​ത്തി​യു​ള്ള ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​ഗ​ര​ഭം​ഗി, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ‘ഇ​ൽ​ത്തി​സാം’ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ ആ​പ്പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​ത്​ രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യും.

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​പ്പു​ക, ച്യൂ​യിം​ഗം ഉ​ചി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ, ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ബീ​ച്ചു​ക​ൾ, ക്രീ​ക്കു​ക​ൾ, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക, അം​ഗീ​കൃ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ർ​ബി​ക്യൂ ഒ​രു​ക്കു​ക, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​റ​യ്ക്കും​വി​ധം ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ൾ, പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്ത പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​തി​ക്കു​ക, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി എ​ട്ട്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി​രി​ക്കും ‘ഇ​ൽ​ത്തി​സാം’ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക. ‘ഇ​ൽ​ത്തി​സാം’ പോ​ലു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭം​ഗി​യും പ​രി​സ്ഥി​തി നി​ല​വാ​ര​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജീ​നി​യ​ർ മ​ർ​വാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ശു​ചി​ത്വം, സു​സ്ഥി​ര​ത, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘ഇ​ൽ​ത്തി​സാം’ പോ​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

