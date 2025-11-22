Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 8:05 AM IST

    സേ​വ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍

    റാ​ക് ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പേ​പ്പ​ര്‍ ര​ഹി​ത​വും സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് റാ​ക് ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യും സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ റാ​ക് അ​ല്‍ ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ജ​ക്ക​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ല്‍ അ​ലി റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ സ​ല്‍ഹാ​ദി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍, സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

