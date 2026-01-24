Begin typing your search above and press return to search.
    24 Jan 2026 10:23 AM IST
    24 Jan 2026 10:23 AM IST

    ട്ര​ക്കി​ൽ നി​ന്ന്​ ഡീ​സ​ൽ മോ​ഷ​ണം: ര​ണ്ട്​ പേ​ർ​ക്ക്​ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ

    ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും
    ദു​ബൈ: ട്ര​ക്കി​ൽ നി​ന്ന്​ ഡീ​സ​ൽ മോ​ഷ്ടി​ച്ച്​ വി​റ്റ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക്​ ദു​ബൈ കോ​ട​തി ഒ​രു മാ​സം ത​ട​വും പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. ട്ര​ക്ക്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ച്​ ഡീ​സ​ൽ ചോ​ർ​ത്തി വി​റ്റ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്ക്​ 1650 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഡീ​സ​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​ക്ക്​ 450 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യു​മാ​ണ്​ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ട്ര​ക്ക്​ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. നി​ല​ത്ത്​ ട​യ​റി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ​ വാ​ഹ​നം മോ​ഷ​ണം പോ​യ​താ​യി സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്​ പ​രി​സ​ര​ത്തെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ട്ര​ക്ക്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി. പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​യാ​ൾ ജ​ബ​ൽ അ​ലി ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ൾ​​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ വാ​ഹ​നം കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഡീ​സ​ൽ ചോ​ർ​ത്തി​ 450 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​​​ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക്​ വി​റ്റ​ത്. ഇ​ത്​ വാ​ങ്ങി​യ​യാ​ളെ ഉ​ട​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ മോ​ഷ​ണ വ​സ്തു​വാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ഴി. എ​ന്നാ​ൽ,

    കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ്​ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ്യാ​ജ കീ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തെ​ന്നും ഡീ​സ​ൽ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​യി ആ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ട​വും പി​ഴ​യും വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

