    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:01 AM IST

    ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദി​ബ്ബ: യു.​എ.​ഇ യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹു​ബ്ബ് 2025’ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. ദി​ബ്ബ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി യു.​എ.​ഇ ഫെ​ഡ​റ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ആ​യി​ഷ ഖ​മീ​സ് അ​ലി അ​ൽ ദ​ൻ​ഹാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തെ പോ​ലെ യു.​എ.​ഇ​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ മ​റ്റേ​ത് മു​ൻ​നി​ര രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ങ്ക് അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ. ​സൈ​ദ​ല​വി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദി​ബ്ബ തി​യ​റ്റ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദ​ൻ​ഹാ​നി, ഖ​മീ​സ് അ​ൽ ദ​ൻ​ഹാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മെ​ഹ്ഫി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി സം​ഗം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദ​ഫ്മു​ട്ടും മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​റ​ബ് പൗ​രാ​ണി​ക നൃ​ത്ത​വും ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം പി.​പി. ഉ​മ്മ​ർ, വാ​സു എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദ​ൻ​ഹാ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ള്ള ദ​ദ്ന, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​സ്ത​ഫ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കൊ​ള​ത്തോ​ൾ, അ​ജ്‌​സ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് ദ​ദ്ന, ന​സീ​ർ അ​ൽ​ന​ജ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, റാ​ഷി​ദ്, ജ​മാ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ്, ഹ​ക്കീം, സു​ലൈ​മാ​ൻ, ശ​രീ​ഫ്, ജു​നൈ​ദ് വേ​ളം, ദി​ബ്ബ വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ അ​ണ്ണാ​ൻ​തൊ​ടി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

