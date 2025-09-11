ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഐ.ഐ.ടി ഡല്ഹി അബൂദബി കാമ്പസ് സന്ദര്ശിച്ചുtext_fields
അബൂദബി: ഇന്ത്യന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് ഐ.ഐ.ടി ഡല്ഹി അബൂദബി കാമ്പസ് സന്ദര്ശിച്ചു. കാമ്പസിൽ അടല് ഇന്കുബേഷന് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ച അദ്ദേഹം പിഎച്ച്.ഡി, ബി.ടെക് കോഴ്സുകള് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അബൂദബി വിദ്യാഭ്യാസ, വിജ്ഞാന വകുപ്പ് ചെയര്പേഴ്സന് സാറ മുസല്ലമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഐ.ഐ.ടി ഡല്ഹി അബൂദബി കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതില് നല്കിയ സഹകരണത്തിനും യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യന് പാഠ്യപദ്ധതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്ക്ക് നല്കുന്ന പിന്തുണക്കും സാറ മുസല്ലമിന് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുന്ഗണനകളെയും സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ചയില് ചര്ച്ച ചെയ്തു.
