Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:28 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:28 PM IST

    ധന്വന്തരിയുടെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രം ദുബൈയിൽ തുടങ്ങി

    ധന്വന്തരിയുടെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രം ദുബൈയിൽ തുടങ്ങി
    ധന്വന്തരി വൈദ്യശാല പ്രതിനിധികൾ ദുബൈയിൽ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ദുബൈ: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആയുർവേദ പരിചരണ കേന്ദ്രമായ ധന്വന്തരി വൈദ്യശാല അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രത്തിന് ദുബൈയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. ബർദുബൈയിലെ അൽ ഐൻ സെന്‍ററിന്‍റെ രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കേന്ദ്രം, ധന്വന്തരിയുടെ ആഗോള വളർച്ചയുടെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ ഡോ. സതീഷ് കുമാർ നമ്പൂതിരി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, ഒമാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ജർമനി, ആസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്. 2026ഓടെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാ​കും. മരുന്നുകളില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും അർബുദം പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ‘ജീവിതചര്യ’ ധന്വന്തരി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കൂടാതെ പ്രമേഹത്തെയും അതിന്‍റെ സങ്കീർണതകളെയും തടയാനും ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ആധികാരിക ചികിത്സാരീതികൾ ഇനിമുതൽ യു.എ.ഇയിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന്​ ഡോ. സതീഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ധന്വന്തരിയുടെ പാരമ്പര്യം ഗൾഫ് മുഴുവൻ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന്​ ധന്വന്തരി യു.എ.ഇ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ മുരളീധരൻ എകരൂൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, നേരിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സെന്‍ററുകൾ, റഫറൽ യൂണിറ്റുകളായി കിയോസ്ക് മോഡലുകൾ എന്നിവയും അവതരിപ്പിക്കും.

    അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യു.എ.ഇയിൽ 10 ഔട്ട്​ലെറ്റുകൾ കൂടി തുറക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോ. സത്യ കെ. പിള്ള, ഡോ. സത്യ, എ.ജി.എം എൻ. ബിന്ദു, മാനേജറും ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോ. ജൈസം അബ്ദുള്ള എന്നിവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു.

    TAGS:UAE NewsAl AinBardubaiDhanwanthari Vaidyasala
    News Summary - Dhanvantari's first international center opens in Dubai
