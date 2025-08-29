Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ള്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ല്‍ 10,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ

    കോ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ള്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ല്‍ 10,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കോ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ള്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്താ​ല്‍ 10,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഭാ​വി​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മ​റ്റു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​മോ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ള്‍ ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ര്‍ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക.

    കോ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഏ​തു ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് താ​ക്കീ​ത് ന​ല്‍കി.

    TAGS:finegulfUAEelevators
