Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:25 AM IST

    ദുബൈ ക്രീക്കിൽ രണ്ട്​​ മറൈൻ സ്​റ്റേഷനുകളുടെ വികസനം പൂർത്തിയായി

    ദുബൈ ക്രീക്കിൽ രണ്ട്​​ മറൈൻ സ്​റ്റേഷനുകളുടെ വികസനം പൂർത്തിയായി
    ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മ​റൈ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ

    ഓ​ൾ​ഡ്​ ദു​ബൈ സൂ​ഖ്, അ​ൽ സ​ബ്​​ക

    സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്​

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​

    ദു​ബൈ: അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ദു​ബൈ ക്രീ​ക്കി​ലെ ര​ണ്ട്​ മ​റൈ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ൾ​ഡ്​ ദു​ബൈ സൂ​ഖ്, അ​ൽ സ​ബ്​​ക സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് മോ​ടി​കൂ​ട്ടി​യ​ത്​​​​.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ർ​ദു​ബൈ, ഓ​ൾ​ഡ്​ ദേ​ര സൂ​ഖ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ആ​ർ.​ടി.​എ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ളം കൂ​ട്ടു​ക, അ​ബ്ര റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്​. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. കൂ​ടാ​തെ, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​റൈ​ൻ ബെ​ർ​ത്തി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ര അ​ബ്ര​ക​ളി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ല​മാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മ​റൈ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി പ്ലാ​ൻ 2020-2030ന്‍റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ ​മ​റൈ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​റൈ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത്​ അ​തി​വേ​ഗ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ മ​റൈ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ 97 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്.

    TAGS:DubaiDevelopmentsmarinedubai creek
    News Summary - Development of two marine stations in Dubai Creek completed
