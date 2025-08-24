Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 24 Aug 2025 7:30 PM IST
    date_range 24 Aug 2025 7:30 PM IST

    ദുബൈയിലെ ദേരയിൽ മൂന്ന്​ പൈതൃകപാതകളുടെ വികസനം പൂർത്തിയായി

    95ലക്ഷം ദിർഹത്തിന്‍റെ പദ്ധതിയാണ്​ നഗരത്തിലെ സുപ്രധാനമേഖലയിൽ നടത്തിയത്​
    ദുബൈയിലെ ദേരയിൽ മൂന്ന്​ പൈതൃകപാതകളുടെ വികസനം പൂർത്തിയായി
    ദേരയിൽ വികസനം പൂർത്തിയാക്കിയ പൈതൃക പാതകളുടെ ഭാഗം

    ദുബൈ: നഗരത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള വ്യാപാര, വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ ദേരയിൽ മൂന്ന്​ പൈതൃകപാതകളുടെ വികസനം പൂർത്തിയാക്കി ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ദേര മാർക്കറ്റ്​ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ 95 ലക്ഷം ദിർഹം ചെലവഴിച്ചാണ്​ 1,784 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാതകളുടെ വികസനം നടപ്പാക്കിയത്​. താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, മാർക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രപരമായ സ്വഭാവം സംരക്ഷിക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്​.

    ദേര ഗ്രാൻഡ്​ സൂഖിലെ 500ലേറെ കടകൾക്ക്​ സഹായകരവുമാണ്​ പദ്ധതി. ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും എമിറേറ്റിന്റെ സമ്പന്നമായ നാഗരിക പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തിയത്​. ദുബൈയുടെ പൈതൃക മേഖലകളുടെ സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക്​ മുതൽകൂട്ടാവുന്നതും ദുബൈ 2040 അർബൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുമായി യോജിക്കുന്നതുമാണ്​ സംരംഭം.

    ഗോൾഡ് സൂഖ് പാത (995 മീറ്റർ), അൽ അഹ്മദിയ സ്കൂൾ ഹെറിറ്റേജ് ആക്സിസ് (430 മീറ്റർ), സ്​പൈസ് സൂഖ് ആക്സിസ് (359 മീറ്റർ) എന്നിവയാണ്​ വികസിപ്പിച്ച മൂന്ന് പാതകൾ. ആകെ 25,800 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതും ഗോൾഡ് സൂഖിനും അൽ അഹ്മദിയ പ്രദേശത്തിനും പുറമേ ഹെർബ്സ് മാർക്കറ്റ്, സ്​പൈസ് സൂഖ്, യൂടെൻസിൽസ്​ സൂഖ്, പെർഫ്യൂം മാർക്കറ്റ്, കാർപറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സൂഖ്, ഹൗസ്ഹോൾഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് പരമ്പരാഗത വിപണികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണിത്​.

    മാർക്കറ്റുകളെ ചുറ്റുമുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്​ വികസിപ്പിച്ച പാതകൾ. സംസ്കാരം, ഷോപ്പിങ്​, ടൂറിസം എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച്​ സന്ദർശകർക്ക്​ മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കാനാണിത്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. പൊതു ഇടങ്ങളുടെ നവീകരണം, 210 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള പുതിയ തുണികൊണ്ടുള്ള ഷേഡിങ്​ ഘടനകൾ, ബിൻ നയീം പള്ളിക്ക് പിന്നിൽ 200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ മേലാപ്പ് എന്നിവ വികസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    കടകളുടെ മുൻഭാഗങ്ങളിലെ ലൈറ്റിങ്​ നവീകരിച്ചതും 38 സൂചന ബോർഡുകളും 154 ഫ്ലോർ മാർക്കിങ്ങുകളും സ്ഥാപിച്ചതും 770 ചതുരശ്ര മീറ്റർ നടപ്പാതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. വർത്തമാനത്തിലെയും ഭാവിയിലെയും വേഗതക്കനുസരിച്ച്​ മുന്നേറി​ നഗരത്തിന്‍റെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പൈതൃകത്തെ ആദരിക്കുന്നതാണ്​ പദ്ധതിയെന്ന്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക്​ ഫെസിലിറ്റീസ്​ ഏജൻസി സി.ഇ.ഒ ബാദിർ അൻവാഹി പറഞ്ഞു.

