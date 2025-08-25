Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    25 Aug 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 7:48 AM IST

    ദേ​ര​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പൈ​തൃ​ക പാ​ത​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    95 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    ദേ​ര​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പൈ​തൃ​ക പാ​ത​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ദേ​ര​യി​ൽ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പൈ​തൃ​ക പാ​ത​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗം


    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര, വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ദേ​ര​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പൈ​തൃ​ക പാ​ത​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ദേ​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ 95 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ്​ 1,784 നീ​ള​ത്തി​ൽ പാ​ത​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ദേ​ര ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ സൂ​ഖി​ലെ 500ലേ​റെ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​ര​വു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ നാ​ഗ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ദു​ബൈ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​വു​ന്ന​തും ദു​ബൈ 2040 അ​ർ​ബ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ സം​രം​ഭം.

    ഗോ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖ് പാ​ത(995 മീ​റ്റ​ർ), അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദി​യ സ്കൂ​ൾ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ആ​ക്സി​സ്(430 മീ​റ്റ​ർ), സ്​​പൈ​സ് സൂ​ഖ് ആ​ക്സി​സ്(359 മീ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്ന് പാ​ത​ക​ൾ. ആ​കെ 25,800 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള​തും ഗോ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖി​നും അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും പു​റ​മേ ഹെ​ർ​ബ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സ്​​പൈ​സ് സൂ​ഖ്, യൂ​ടെ​ൻ​സി​ൽ​സ്​ സൂ​ഖ്, പെ​ർ​ഫ്യൂം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, കാ​ർ​പ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ് സൂ​ഖ്, ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​പ​ണി​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണി​ത്.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പാ​ത​ക​ൾ. സം​സ്കാ​രം, ഷോ​പ്പി​ങ്, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നാ​ണി​ത്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, 210 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള പു​തി​യ തു​ണി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഷേ​ഡി​ങ്​ ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ബി​ൻ ന​യീം പ​ള്ളി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ 200 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ മേ​ലാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ട​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലൈ​റ്റി​ങ്​ ന​വീ​ക​രി​ച്ച​തും 38 സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും 154 ഫ്ലോ​ർ മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച​തും 770 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​യും ഭാ​വി​യി​ലെ​യും വേ​ഗ​ത​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ട്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​ബ്ലി​ക്​ ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി സി.​ഇ.​ഒ ബാ​ദി​ർ അ​ൻ​വാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

