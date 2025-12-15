Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 6:32 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 6:33 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ ക​രാ​ർ
    ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള രൂ​പ​രേ​ഖ

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡ്​ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ത്തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി.

    അ​ൽ അ​വീ​ർ റോ​ഡ്, അ​ൽ മ​നാ​മ ​സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ. 2300 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, പാ​ത വി​ക​സ​നം, സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡ്​ വി​ക​സ​നം, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, അ​ൽ അ​വീ​ർ റോ​ഡ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ എ​ൻ​ട്രി, എ​ക്സി​റ്റ്​ നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 2028ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ഇ​തോ​ടെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി ഇ​രു​ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 5200 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ 14,400 ആ​യി ഉ​യ​രും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 176 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​സ​മ​യം 20 മി​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച്​ മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ദു​ബൈ​യി​ലു​ട​നീ​ളം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ, തു​ര​ങ്ക ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജ​ന​സം​ഖ്യ​വ​ർ​ധ​ന​വി​നും അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ണ​യേ​കും. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും അ​ട​ക്കം ആ​റു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ന്‍റെ​യും അ​ൽ അ​വി​ർ റോ​ഡി​ന്‍റെ​യും ഇ​ന്‍റ​സെ​ക്ഷ​നി​ലു​ള്ള റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ട്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ന്‍റ​ർ​ചേ​ഞ്ചാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം. ഇ​തു​വ​ഴി എ​ല്ലാ ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വും. ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഓ​രോ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കും നാ​ല് വ​രി​ക​ളു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, വ​ല​ത്തോ​ട്ടും ഇ​ട​ത്തോ​ട്ടും തി​രി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള റാ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. റാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ​ന്നി​ലും ര​ണ്ട് വ​രി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ൽ അ​വീ​റി​ലേ​ക്കും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ൽ അ​വീ​ർ റോ​ഡും എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ​പ്ര​വേ​ശ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മാ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​ൽ മാ​ന സ്​​ട്രീ​റ്റി​ന്‍റെ ഉ​പ​രി​ത​ല റോ​ഡു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​വി​ട​ത്തെ റോ​ഡ്​ ര​ണ്ട്​ വ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നാ​ലു​വ​രി​യാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Developing a major junction in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X