Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Jan 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 7:08 AM IST

    ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ല്ലൂ​സ്​’ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ല്ലൂ​സ്​’ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ല്ലൂ​സ്​’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​രു​ക്കി​യ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ക​ലാ, കാ​യി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ല്ലൂ​സ്​’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ, ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​ര​സ്പ​രം ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഐ​ക്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ രാ​വു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഡെ​സേ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ല്ലൂ​സ് ഫാ​മി​ലി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:DessertgulfChristmas-New Year celebration
    News Summary - ‘Desserts Mallus’ Christmas-New Year Celebration
