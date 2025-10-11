Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:22 AM IST

    ഡെസേർട് മല്ലൂസ് ഓണാഘോഷം

    ഡെസേർട് മല്ലൂസ് ഓണാഘോഷം
    ഡെ​സേ​ർ​ട് മ​ല്ലൂ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഷാ​ർ​ജ: ക​ല, കാ​യി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ദു​ബൈ​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഡെ​സേ​ർ​ട് മ​ല്ലൂ​സ് ഫാ​മി​ലി എ​ന്റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഷാ​ർ​ജ മു​വൈ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ​യും ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റു. വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക, പു​രു​ഷ കേ​സ​രി മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ജോ ജോ​സ​ഫ്, എ​ബി​ൻ കോ​ട്ട​യം, പ്ര​തീ​ഷ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, സ​ബാ​ഹ് മാ​റ​മ്പി​ള്ളി, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ പെ​രി​ങ്ങാ​ല, അ​നൂ​പ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡോ. ​താ​ര, അ​പ്സി​ൻ, അ​നി​ൽ കീ​ഴി​ല്ലം, അ​നീ​ഷ് അ​ങ്ക​മാ​ലി, സി​ജോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, സ​ഹ​ൽ കോ​മു, സോ​ണി, ബി​നോ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X