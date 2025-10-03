Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:07 AM IST

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യം
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഗ​ൾ​ഫ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്​​പ്ര​സി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. സ​ർ​വി​സ് വെ​ട്ടി​കു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​മാ​ന സീ​റ്റു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ധാ​ര​ണ​ക​ൾ പു​തു​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക് തൈ​ക്ക​ണ്ടി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​ദു​ബൈ, കൊ​ച്ചി-​അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ർ​വി​സു​ക​ള​ട​ക്കം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര- സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsflight Cancelationair India ExpressIndian Association Sharjah
    News Summary - Demand to cancel flight service cuts
    Similar News
    Next Story
    X