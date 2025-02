cancel camera_alt ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് By സ​ലീം​നൂ​ര്‍ അ​ജ്മാ​ന്‍: റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്. ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 2,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും 23 ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ളും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ലും ല​ഭി​ക്കും. ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് 500 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ല​ഭി​ക്കും. ട്രാ​ഫി​ക് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ള​ല്ലാ​തെ 500 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​തെ റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 400 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും നാ​ല് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​കാ​ര്‍ക്ക് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ൾ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ന്ദി ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ റൈ​ഡി​ങ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടും അ​വ​രു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

