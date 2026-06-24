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    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 12:15 PM IST

    ഷാർജ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ചെയർമാൻസ് ട്രോഫി; ടേബിൾ ടെന്നിസ് കിരീടം ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ദുബൈക്ക്

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    ഷാർജ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ചെയർമാൻസ് ട്രോഫി; ടേബിൾ ടെന്നിസ് കിരീടം ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ദുബൈക്ക്
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    ചെയർമാൻസ്​ ട്രോഫി ജേതാക്കളായ ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ദുബൈ ടീം

    ഷാർജ: യു.എ.ഇയിലെ സ്‌കൂളുകൾക്കായി ഇന്ത്യാ ഇന്‍റർ നാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജ സംഘടിപ്പിച്ച പതിനൊന്നാമത് ചെയർമാൻസ് ട്രോഫി ടേബിൾ ടെന്നിസ് മൽസരത്തിൽ ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ദുബൈ ജേതാക്കളായി. അണ്ടർ 10,12,15,17,19 എന്നീ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായി ടേബിൾ ടെന്നിസ് മത്സരം നടന്നു.

    അണ്ടർ 10-ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ദുബൈ, അണ്ടർ 12 -ഇന്ത്യ ഇന്‍റനാഷനൽ സ്കൂൾ ഷാർജ, അണ്ടർ 15 -ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂൾ ദുബൈ, അണ്ടർ 17 -ജെംസ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഷാർജ, അണ്ടർ 19 -ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഷാർജ എന്നിവർ ജേതാക്കളായി. പെയ്‌സ് ഗ്രൂപ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ സൽമാൻ ഇബ്രാഹിം, സീനിയർ ഡയരക്ടർ അസീഫ് മുഹമ്മദ്, ഇന്ത്യാ ഇന്‍റർ നാഷനൽ സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മജ്ഞു റെജി, അസി. ഡയരക്ടർ സഫാ ആസാദ് എന്നിവർ അവാർഡുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു,

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    TAGS:table tennissharjagulf
    News Summary - Delhi Private School Dubai wins table tennis title
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