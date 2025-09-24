Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    24 Sept 2025 10:37 AM IST
    24 Sept 2025 10:37 AM IST

    പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും -ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ

    മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​
    പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും -ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യെ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും സം​യോ​ജി​ത പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. സാ​യു​ധ സേ​ന​ക്ക്​ എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ ഫാ​ദി​ൽ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി, സാ​യു​ധ​സേ​നാ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ ഇ​സ്സ സൈ​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ലാ​ൻ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി, സാ​യി​ദ് മി​ലി​ട്ട​റി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മൈ​ക്ക്​​ൾ ഹി​ന്ദ്‌​മാ​ർ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

