Madhyamam
    date_range 29 Dec 2025 11:08 AM IST
    അ​പ​കീ​ർ​ത്തി പ്ര​ചാ​ര​ണം; ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    അ​പ​കീ​ർ​ത്തി പ്ര​ചാ​ര​ണം; ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ്‌​നാ​പ് ചാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി അ​പ​കീ​ര്‍ത്തി​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ല്‍ഐ​നി​ലെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് ഒ​രു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ല്‍ഐ​ന്‍ കോ​ട​തി. സ്ഥാ​പ​നം വ്യാ​ജ ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി​യ സ്‌​നാ​പ് ചാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​ള്‍ ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. അ​ല്‍ഐ​ന്‍ സി​വി​ല്‍, ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ക്ലെ​യിം​സ് കോ​ട​തി​യു​ടേ​താ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​നേ​രി​ട്ട മാ​ന​ഹാ​നി​ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥാ​പ​നം മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രേ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളും കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ഓ​രോ​രു​ത്ത​ര്‍ക്കും പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹം വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും വീ​ഡി​യോ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ്റം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ള്‍ വാ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ഇ​ത് ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രാ​യ സ്ഥാ​പ​നം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

