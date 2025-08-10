Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Aug 2025 11:35 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 11:35 AM IST

    ‘ദീ​വ’​യു​ടെ ലാ​ഭം കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു; ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ 290കോ​ടി ദിർഹം

    ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫ​ല​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ‘ദീ​വ’​യു​ടെ ലാ​ഭം കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു; ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ 290കോ​ടി ദിർഹം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ജ​ല വ​കു​പ്പാ​യ ‘ദീ​വ’​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ലാ​ഭം 290കോ​ടി ദി​ർ​ഹം. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​കെ ആ​റു മാ​സ​ത്തെ വ​രു​മാ​നം 1460കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. നി​കു​തി​യും മ​റ്റു ചി​ല​വു​ക​ളും എ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ലാ​ഭ​മാ​ണ്​ 290കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ​യും ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​യ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ‘ദീ​വ’ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും എം.​ഡി​യും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സ​ഈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മോ​ഡ​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യും ദു​ബൈ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ശ​ക്ത​മാ​യ വ​രു​മാ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദു​ബൈ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, ശ​ക്ത​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് മോ​ഡ​ൽ, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ മൂ​ല്യം ന​ൽ​കാ​ൻ ഭാ​വി​യി​ൽ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    2025 ജൂ​ൺ 30ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ദീ​വ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും എം​പ​വ​ർ വ​ഴി ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് കൂ​ളി​ങി​ലെ വി​കാ​സ​വും കാ​ര​ണ​മാ​യി വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ഷം തോ​റും 6.9ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​കെ ധ​ന​കാ​ര്യ ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ 15.45ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ‘ദീ​വ’​യു​ടെ മൊ​ത്തം ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ നി​ന്ന് 10.88ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ദീ​വ ഈ ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ​വും ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മൊ​ത്തം ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന്റെ 19.46ശ​ത​മാ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ശു​ദ്ധ ഊ​ർ​ജ​മാ​ണ്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ദീ​വ​യു​ടെ മൊ​ത്തം ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 9.55ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 40.78 ബി​ല്യ​ൺ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ഗാ​ല​ൺ​സ് എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ലെ​ത്തി. പ്ര​തി​ദി​ന ജ​ല ആ​വ​ശ്യ​വും മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 5.87ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ, ദീ​വ 1,292,487 ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ 4.81ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം​ഈ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ദീ​വ ര​ണ്ട് 132കെ.​വി സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും 483 11കെ.​വി സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തു.

