    U.A.E
    date_range 19 Jan 2026 7:52 AM IST
    date_range 19 Jan 2026 7:52 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വ്

    2025 നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 36.8 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വ്
    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കി​ൽ 36.8 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ 44 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2025 നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്ട​ർ വി​ഭാ​ഗം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹാ​രി​ബ് അ​ൽ ശം​സി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം. മ​റ്റു മു​തി​ർ​ന്ന പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും പ​രി​ശോ​ധ​ന ചെ​ക്ക്‌​പോ​യി​ന്റു​ക​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - decrease in road accident deaths in Dubai
