Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാ​മ്പ​ത്തി​ക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:30 AM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ർ​ക്കം; പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 30,650 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    Symbolic image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ര്‍ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 30,650 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​തി​യോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ കോ​ട​തി. ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ഇ​ട​പാ​ട്​ ബി​സി​ന​സി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ പ​ണം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വാ​യ്പ​യാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. 2025 ജൂ​ലൈ 18നാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    വാ​യ്പ​യാ​യി ന​ല്‍കി​യ പ​ണ​വും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 2025 ജ​നു​വ​രി​ക്കും മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി ത​വ​ണ​ക​ളാ​യാ​ണ് പ​ണം ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്നും ജൂ​ണി​ല്‍ തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​റ​ഞ്ഞു​റ​പ്പി​ച്ച കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ക​യും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും ഇ​യാ​ള്‍ പ​ണം ന​ല്‍കാ​ന്‍ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ബി​സി​ന​സി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ​താ​ണ് പ​ണ​മെ​ന്നും വാ​യ്പ​യാ​യി ത​നി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​ത​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി​യു​ടെ വാ​ദം. ബി​സി​ന​സി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​യി പ​ര​സ്യം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തു ക​ണ്ടി​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ​ണം ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്നും പ​ണം കൈ​പ​റ്റി​യ​യാ​ൾ വാ​ദി​ച്ചു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കാ​രം കാ​ര്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യോ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​ല്‍ ബി​സി​ന​സ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​യാ​ള്‍ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ താ​ന്‍ പ​ണം വാ​യ്പ​യാ​യി ന​ല്‍കി​യ​താ​ണെ​ന്ന​തി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന്റെ ബാ​ങ്ക് രേ​ഖ​ക​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന് എ​തി​ര്‍ഭാ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​റു​ക​ളോ ഇ​യാ​ള്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ബി​സി​ന​സ് എ​ന്താ​ണെ​ന്നോ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ഭാ​ഗം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നോ​ട് ശ​പ​ഥം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ താ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​ണം വാ​യ്പ​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ത്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തു ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് കോ​ട​തി പ്ര​തി​യോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ല്‍നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​റ്റി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കാ​നും നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newscourt orderfinancial dispute
    News Summary - Decision to pay 30,650 dirhams to the complainant in financial dispute
    Similar News
    Next Story
    X