Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:46 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി; ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും വി​ധി​

    ദു​ബൈ: വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് കോ​ട​തി​ക​ൾ വി​ധി​ച്ച വ​ധ​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി.ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ഴ്ച ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന്​ വി​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ഡീ​ല​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി കാ​റി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ഹ​സ്യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി​ക്ക്​ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ആ​ദ്യം വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യും ഫെ​ഡ​റ​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും ഈ ​വ​ധ​ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സ്​ കേ​ട്ട പാ​ന​ല​ല്ല കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ത്​ നി​ല​വി​ലെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​തി​രാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ വ​ധ​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പു​ന​ർ​വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച പ്ര​തി, പ​രി​ശോ​ധ​ന വാ​റ​ന്‍റി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു.എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ത​ട​സ്സ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി, കു​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ വി​ധി​ച്ച​ത്. ത​ട​വ്​ കാ​ല​ത്തി​നു​ ശേ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Death SentenceUAE NewsLife ImprisonmentDeportationaccused
