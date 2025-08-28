Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:48 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:48 PM IST

    ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്‍റെ മരണം: ദമ്പതികൾക്ക്​ രണ്ട്​ ലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം

    രണ്ട്​ ഡോക്ടർമാരും രണ്ട്​ നഴ്​സുമാരുമാണ്​ തുക നൽകേണ്ടത്​
    ദുബൈ: പ്രസവത്തിനിടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക്​​ രണ്ട്​ ലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന്​ ഉത്തരവിട്ട്​ ദുബൈ സിവിൽ കോടതി. യുവതിയെ ചികിത്സിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട്​ ഡോക്ടർമാരും രണ്ട്​ നഴ്​സുമാരും ചേർന്ന്​ തുക നൽകണമെന്നാണ്​ വിധി. ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്​സുമാർക്കും ഗുരുതരമായ ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായി അൽ ഖലീജിനെ ഉദ്ധരിച്ച്​ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു.

    കോടതി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്​ മുതൽ പണം നൽകുന്നത്​ വരെ അഞ്ച്​ ശതമാനം പലിശയും കോടതി ചെലവുകളും പ്രതികൾ നൽകണമെന്ന്​ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ചികിത്സ പിഴവ്​ മൂലം കുഞ്ഞ്​ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ ​പ്രയാസം നേരിട്ടതിൽ 4,99,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ അറബ്​ ദമ്പതികളാണ്​​ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​.

    ഗർഭാവസ്ഥയുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്​ ദമ്പതികൾ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നത്​. എങ്കിലും പ്രസവ സമയത്തുണ്ടായ ചികിത്സ പിഴവ്​ മൂലം കുഞ്ഞ്​ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്‍റെ ഹൃദയമിടിപ്പ്​ പരിശോധിക്കുന്നതിലും മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതുമാണ്​ മരണത്തിന്​ കാരണമായതെന്നാണ് ​രക്ഷിതാക്കളുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ ദമ്പതികൾ ദുബൈ ഹെൽത്ത്​ അതോറിറ്റിയിൽ പരാതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

    ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ ലയബിലിറ്റി കമ്മിറ്റി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ചികിത്സ പിഴവ്​ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർമാരും നഴ്​സുമാരും വീഴ്ച വരുത്തിയതായും ഇവർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

