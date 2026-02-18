Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Feb 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 9:07 AM IST

    ഡീ-​കോ​ഡ് ടി.​പി.​എ​ൽ 5: ടീം ​ദോ​സ്തി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്

    ഡീ-​കോ​ഡ് ടി.​പി.​എ​ൽ 5: ടീം ​ദോ​സ്തി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്
    ഡീ-​കോ​ഡ് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ-5​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ടീം ​ദോ​സ്തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ: ഡീ-​കോ​ഡ് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ-5​ൽ ടീം ​ദോ​സ്തി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​വ​ർ ക്നൈ​റ്റ് ക്ല​ബി​നെ മൂ​ന്ന് റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്.

    സ​ൺ‌​ഡേ സി.​സി, ടീം ​സാ​റ്റ​ർ‌​ഡേ, ടീം ​ടാ​ഗ്, സു​ജാ​യീ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ. ടീം ​ദോ​സ്തി​യി​ലെ നി​ഷാ​ദ് എ​സ്‌.​പി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യും സ​ണ്‍ഡേ സി.​സി​യി​ലെ ഇം​തി​യാ​സ് ജം​ഷി മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക്നൈ​റ്റ് ക്ല​ബി​ലെ ബാ​സി മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ല​പ്പെ​ട്ട ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

