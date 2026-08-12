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    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 10:00 AM IST

    രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം സ്വന്തമാക്കി ഡി.സി.ടി അബൂദബി

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    രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം സ്വന്തമാക്കി ഡി.സി.ടി അബൂദബി
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    അബൂദബി: ആഗോള പ്രശസ്തമായ ഗ്ലോബല്‍ ഇന്നൊവേഷന്‍ മാനേജ്മെന്‍റ്​ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ (ജി.ഐ.എം.ഐ) രാജ്യാന്തര അംഗീകാരങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി അബൂദബി സാംസ്‌കാരിക, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് (ഡി.സി.ടി അബൂദബി). ജി.ഐ.എം.ഐയുടെ ലെവല്‍ 3 ഇന്നൊവേഷന്‍ അംഗീകാരവും ലെവല്‍ 2 ഫ്യൂച്ചര്‍ ഫോര്‍സൈറ്റ് അംഗീകാരവും ഒരുമിച്ച് നേടുന്ന ജി.സി.സിയിലെ ആദ്യ ടൂറിസം ബോര്‍ഡായി ഡി.സി.ടി അബൂദബി മാറി.

    നവീകരണത്തിലും തന്ത്രപരമായ ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടിലും ഡി.സി.ടി അബൂദബി പുലര്‍ത്തുന്ന ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയുടെയും നേതൃപാടവത്തിന്റെയും തെളിവാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് അഫയേഴ്സ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ സയീദ് അലി ഉബൈദ് അല്‍ ഫസാരി വ്യക്തമാക്കി. എമിറേറ്റിന്റെ സാംസ്‌കാരിക, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളുടെ സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ചക്ക്​ ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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    TAGS:Abu DhabiCulturedct
    News Summary - രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം സ്വന്തമാക്കി ഡി.സി.ടി അബൂദബി
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