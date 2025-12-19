Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:05 AM IST

    ദി​യ ധ​നം; കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്, പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സംയുക്തമായാണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ദി​യ ധ​നം; കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം
    ദു​ബൈ: ദി​യ ധ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തീ​ർ​പ്പ്​ ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം. യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്, ദു​ബൈ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ് ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​യോ​ജ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തു​വ​ഴി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ദു​ബൈ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ഗ​മ​മാ​യ ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി ദി​യ ധ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട കേ​സു​ക​ളു​​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കു​റ​ച്ച്​ ദി​യ ധ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സീ​റോ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി’​ന​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ അ​നു​ഭ​വ​വും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും ദി​യ ധ​ന​വും ന​ൽ​കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ​ര​മാ​വ​ധി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Daya Dhanam; Digital system to resolve cases quickly
