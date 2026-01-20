Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:28 AM IST

    ഈത്തപ്പഴ ചലഞ്ച് ബ്രോഷർ പ്രകാശനം

    ഈത്തപ്പഴ ചലഞ്ച് ബ്രോഷർ പ്രകാശനം
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ച​ല​ഞ്ചി​ന്റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ, സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ച​ല​ഞ്ച് ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റ​മ​ദാ​നി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ച​ല​ഞ്ച് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ 43 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട​ണ​യു​ന്ന ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം അ​ജ്മാ​ൻ ഔ​ഖാ​ഫ് ഇ​മാ​മാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്ത ദാ​വൂ​ദ് ഉ​സ്താ​ദി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വും ന​ൽ​കി. യൂ​നീ​ക് വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​റ​യ​സ്സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. നാ​സ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​പി.​എ സ​ലാം, സി​ദ്ധീ​ഖ്‌ കാ​ലൊ​ടി, നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, സി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഒ.​ടി സ​ലാം, സ​ക്കീ​ർ പ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ല​ത്തീ​ഫ് തേ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, ഫ​ക്രു​ദീ​ൻ മാ​റാ​ക്ക​ര, യൂ​നി​ക് വേ​ൾ​ഡ് സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ത​ല​കാ​പ്പ്, ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ട​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ബ​ഷി​റ മു​സ്ത​ഫ, ലു​ലു വി.​പി, ഡോ. ​സി​നു അ​ഫ്സ​ൽ, നാ​ജി​യ സു​ഹ​റ, ഫെ​ബി​ൻ റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​മു​ക്ക​ൻ മും​താ​സി​ന് വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ് കാ​ട്ടി​പെ​രു​ത്തി, സ​ലാം ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം, അ​ലി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ശ​രീ​ഫ് പി​വി ക​രേ​ക്കാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്മ​ള, റാ​ഷി​ദ് കെ.​കെ, ശ​രീ​ഫ് ടി.​പി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എ​ട​യൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ സി.​കെ, റ​സാ​ഖ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സി​സ് വേ​ളേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

