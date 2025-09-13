Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അപകടകരമായ ഓവർടേക്കിങ്​: കാർ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി

    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ വാഹനം

    ദുബൈ: രണ്ട്​ വരിപ്പാതയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓവർ​ടേക്കിങ്​ നടത്തിയ കാർ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ​ഓവർടേക്കിങ്​ പൊതുജന സുരക്ഷക്ക്​ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണെന്ന്​ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ട്രാഫിക്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

    ട്രാഫിക്​ നിയമങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണ്​ ഡ്രൈവർ നടത്തിയത്​. മറ്റ്​ വാഹനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ ട്രാഫിക്​ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ്​ ഓവർടേക്കിങ്​ എന്നത്​ വിഡിയോയിൽ വ്യക്​തമായിരുന്നു. വാഹനം വിട്ടുകിട്ടാൻ കടുത്തപിഴ നൽകേണ്ടിവരും. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ സ്മാർട്ട്​ ആപ്പിലോ 901 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാം.

    X