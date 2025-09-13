അപകടകരമായ ഓവർടേക്കിങ്​: കാർ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി

അപകടകരമായ ഓവർടേക്കിങ്: കാർ ദുബൈ പൊലീസ് പിടികൂടിtext_fields
ദുബൈ: രണ്ട് വരിപ്പാതയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓവർടേക്കിങ് നടത്തിയ കാർ ദുബൈ പൊലീസ് പിടികൂടി. സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓവർടേക്കിങ് പൊതുജന സുരക്ഷക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണെന്ന് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.
ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണ് ഡ്രൈവർ നടത്തിയത്. മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് ഓവർടേക്കിങ് എന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. വാഹനം വിട്ടുകിട്ടാൻ കടുത്തപിഴ നൽകേണ്ടിവരും. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ദുബൈ പൊലീസിന്റെ സ്മാർട്ട് ആപ്പിലോ 901 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
