Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:07 AM IST

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​വ്​; പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ്​

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​വ്​; പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ്​
    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ​യു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    പൊ​ലീ​സ്​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡി​ല്‍ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ലും അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ലൈ​വ്​ ചെ​യ്ത ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വി​ധം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലെ​യി​നു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​യും അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ല്‍ മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​മാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ് കാ​മ​റ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞ​ത്. സ്വ​ന്ത​ത്തി​നും ഇ​ത​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്കും ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ന് അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലും പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹം വ​രെ​യാ​ണ് പി​ഴ. വാ​ഹ​നം മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത

    വാ​ഹ​നം ലേ​ലം ചെ​യ്യും.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Dangerous driving live; Police arrest
