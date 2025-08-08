Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:06 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:08 PM IST

    ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ നൃത്തം; രണ്ട്​ ആഡംബര കാറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയവർക്ക്​ 50,000ദിർഹം വീതം പിഴ
    ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ നൃത്തം; രണ്ട്​ ആഡംബര കാറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    റോഡിൽ അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ കാർ പൊലീസ്​ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു

    ദുബൈ: സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി നേടുന്നതിന്​ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ​അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ ഡ്രൈവർമാരുടെ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​. നഗരത്തിലെ പൊതു റോഡിലാണ്​ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വാഹനത്തിൽ കയറി നൃത്തം ചെയ്ത സംഭവമുണ്ടായത്​.

    സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതിന്​ പകർത്തിയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലെ രണ്ട്​ വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത അധികൃതർ, അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയവർക്ക്​ 50,000ദിർഹം വീതം പിഴയും ചുമത്തി. ഇവർ പകർത്തിയ വീഡിയോകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

    ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കാറിന്‍റെ ബോണറ്റിൽ കയറി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ്​ വീഡിയോകളിലുള്ളത്​. ഇത്തരം അപകടകരമായ സ്വാഭാവം ഡ്രൈവർമാരുടെയും മറ്റു റോഡ്​ ഉപയോക്​താക്കളുടെയും സുരക്ഷക്ക്​ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ ട്രാഫിക്​ വിഭാഗം ആക്ടിങ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രി. ജുമാ സാലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

    ഇത്​ ട്രാഫിക്​ നിയമത്തിന്‍റെ വൃക്​തമായ ലംഘനമാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതു റോഡുകൾ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിനുള്ളതല്ല. ഓൺലൈനിൽ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നത്​ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം നടത്തിയ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്താൽ തിരികെ ലഭിക്കാൻ നിയമപ്രകാരം 50,000ദിർഹം അടക്കണം. അപകടകരവും സംശയാസ്പദവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആപ്പിലെ ‘പൊലീസ്​ ഐ’ വഴിയോ അടിയന്തരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള 901 എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കണമെന്ന്​ പൊലീസ്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Luxury carsDancingMoving Vehicle
    News Summary - Dancing in a moving vehicle; Two luxury cars captured
    Similar News
    Next Story
    X