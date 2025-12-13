Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    13 Dec 2025 6:48 AM IST
    13 Dec 2025 6:48 AM IST

    ദ​മാ​ക്കി​ന്‍റെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ‘പാ​ർ​ക്കി​ന്​’

    • അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ക​രാ​ർ
    • ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 3600 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പാ​ർ​ക്കി​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക
    ദ​മാ​ക്കി​ന്‍റെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ‘പാ​ർ​ക്കി​ന്​’
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ലെ പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ പാ​ര്‍ക്കി​ന്‍ ദു​ബൈ​യി​ലെ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​യും വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ദ​മാ​ക്ക് പ്രോ​പ​ര്‍ട്ടീ​സു​മാ​യി അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്കും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കും പ്ര​തി​ദി​ന പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ദ​മാ​കി​ന്‍റെ താ​മ​സ, വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ 3600ല​ധി​കം പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ്​ ക​രാ​ർ.

    ദ​മാ​ക് ഹി​ല്‍സ് ഒ​ന്നി​ലെ 500 പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യും ഡൗ​ണ്‍ ടൗ​ണ്‍ ദു​ബൈ, ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി, ദു​ബൈ മ​റീ​ന, ബി​സി​ന​സ് ബേ, ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ല്‍ റീം ​ഐ​ല​ന്‍ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 2700 പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ചു​മ​ത​ല​യും പാ​ര്‍ക്കി​ന്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ദു​ബൈ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ന്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ക​രാ​റി​നു​ണ്ട്. പാ​ർ​ക്കി​ന്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ് മു​ഖേ​ന​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഇ​ട​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്കു​മൊ​ക്കെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ര്‍ക്കി​ന്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പ് വ​ഴി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കും.

    2026 ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ലാ​വും ക​രാ​ര്‍പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല പാ​ര്‍ക്കി​ന്‍ പൂ​ര്‍ണ​തോ​തി​ല്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക.ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റ് റെ​ക​ഗ്‌​നി​ഷ​ന്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ര്‍കി​ന്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Damak's parking control is 'Parkin'
