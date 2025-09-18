Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:24 PM IST

    ദുബൈയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലെ കേടുപാടുകൾ വാട്​സ്ആപ്​ വഴി അറിയിക്കാം

    മഹ്​ബൂബ്​ ചാറ്റ്​ബോട്ട്​ വഴിയാണ്​ ‘മദീനതീ’ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്​
    ദുബൈയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലെ കേടുപാടുകൾ വാട്​സ്ആപ്​ വഴി അറിയിക്കാം
    മഹ്​ബൂബ്​ ചാറ്റ്​ബോട്ട്​

    Listen to this Article

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിലെയും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലെയും കേടുപാടുകൾ വാട്​സ്ആപ്​ വഴി അറിയിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). മഹ്​ബൂബ്​ ചാറ്റ്​ബോട്ട്​ വഴിയാണ്​ ‘മദീനതീ’ എന്ന സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്​.

    ഇതുവഴി താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും എമിറേറ്റിലെ റോഡുകൾ, നടപ്പാതകൾ, ബസ്​ ഷെൽട്ടറുകൾ, ട്രാഫിക്​ സിഗ്​നലുകൾ, സൂചന ബോർഡുകൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ആസ്തികൾ എന്നിവയിലെ കേടുപാടുകൾ അറിയിക്കാം. ദുബൈയെ സുസ്ഥിരവും സ്മാർട്ടുമായ നഗരമായി നിലനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ്​ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

    കേടുപാടുകളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത്​ വാട്​സ്​ആപ്പിലെ മഹ്​ബൂബ്​ ചാറ്റ്​ബോട്ട്​ വഴി അയക്കുകയാണ്​ വേണ്ടത്​. ഇതുവഴി റിപ്പോട്ടിങ്​ വളരെ എളുപ്പത്തിലാകും. അതോടൊപ്പം അധികൃതരുടെ നടപടികൾക്കും വേഗം വർധിക്കും. വാട്​സ്ആപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ആർ.ടി.എയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലേക്ക്​ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്കായി അയച്ചുനൽകും.

    കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും വളരെ സജീവമായ ഇടപെടൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. നഗരത്തിന്‍റെ ഭംഗിയും വൃത്തിയും സംരക്ഷിക്കാനും പദ്ധതി ഉപകാരപ്പെടും.

    സ്മാർട്​ റിപ്പോർട്ടിങ്​ സേവനമായ ‘മദീനതീ’ മഹ്​ബൂബ്​ ചാറ്റ്​ബോട്ട്​ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നത്​ കേടുപാടുകൾ അറിയിക്കുന്നതിതും ജീവത ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ശക്​തിപ്പെപടുത്താനുള്ള ആർ.ടി.എയുടെ പ്രതിബദ്ധതതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന്​ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ മീറ അൽ ശൈഖ്​ പറഞ്ഞു.

    ഈ വർഷം ആദ്യ പാതിയിൽ ആർ.ടി.എയുടെ കാൾ സെന്‍ററിന്​ ‘മദീനതീ’ സേവനം വഴി 6525 ഫോൺ വിളികൾ ലഭിച്ചതായും, പ്ലാറ്റ്​ഫോം വഴി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും റോഡുകളെ കുറിച്ചും നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    photo: Mahboub EN

