Madhyamam
    U.A.E
    29 Sept 2025 9:05 AM IST
    പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഡാ​ക്​ ഡെ​വ​ല​പ്പേ​ഴ്​​സ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ

    പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഡാ​ക്​ ഡെ​വ​ല​പ്പേ​ഴ്​​സ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ
    ഡാ​ക്​ ഡെ​വ​ല​​പ്പേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ ‘എ​യ​റോ​പൊ​ളി​സ്​’ പ​ദ്ധ​തി ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​മു​ഖ ഫ്ലാ​റ്റ്​ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡാ​ക്​ ഡെ​വ​​ല​പ്പേ​ഴ്​​സ്​ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച ​ ‘എ​യ​റോ​പൊ​ളി​സ്​’ പ​ദ്ധ​തി ദു​ബൈ​യി​ൽ ലോ​ഞ്ച്​ ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഷാം​ഗ്​​റി ല ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡാ​ക്​ ഡെ​വ​ല​പ്പേ​ഴ്​​സ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ അം​ബാ​സ​ഡ​റും ത​മി​ഴ്​ ന​ട​നു​മാ​യ അ​ർ​ജ​ൻ സ​ർ​ജ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡാ​ക്​ ഡെ​വ​ല​പ്പേ​ഴ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ സ​ന്താ​നം, ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ജ​ർ ഉ​മ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി, ഡി.​ടി.​സി.​എം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം യാ​ഖൂ​ബ്​ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചെ​ന്നൈ​യി​ലാ​ണ്​ ഡാ​കി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ഡം​ബ​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ‘എ​യ​റോ​പൊ​ളി​സ്’ ഫ്ലാ​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10 മി​നി​റ്റ് യാ​ത്ര മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള​ത്. ​75 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ്​ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ല​യെ​ന്ന്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ സ​ന്താ​നം പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​താ​ണ്ട്​ 20 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണം വ​രു​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും സു​താ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ്​ ഡാ​കി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

