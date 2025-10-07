Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:09 AM IST

    'ശക്​തി' ചുഴലിക്കാറ്റ്​ യു.എ.ഇയെ ബാധിക്കില്ല

    ‘ശക്​തി’ ചുഴലിക്കാറ്റ്​ യു.എ.ഇയെ ബാധിക്കില്ല
    ദു​ബൈ: പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ‘ശ​ക്​​തി’ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്​ യു.​എ.​ഇ​യെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു. 60 മു​ത​ൽ 70 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്​ കി​ഴ​ക്കോ​ട്ട്​ തി​രി​ഞ്ഞ്​ മ​ധ്യ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക്​ അ​ക​ന്നു​പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൻ.​സി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ‘ശ​ക്​​തി’ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ റെ​ഡ്​ അ​ല​ർ​ട്ടും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ‘ശ​ക്​​തി’​യു​ടെ ശ​ക്​​തി കു​റ​യു​ക​യും ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​ത്​ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക്​ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നീ​ങ്ങി വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 25 മു​ത​ൽ 55 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തു​മൂ​ലം ‘ശ​ക്​​തി’ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കാ​ര്യ​മാ​യ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ങ്കി​ലും സ്ഥി​തി​ഗി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ എ​ൻ.​സി.​എം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

