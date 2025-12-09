Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്​: ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക്​ ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ സ​ഹാ​യം

    ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്​: ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക്​ ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ സ​ഹാ​യം
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​രു​ഷ കൊ​റേ​യ്ക്ക്

    ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ ചെ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ലും പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലും ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​വു​മാ​യി ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​മാ​യി 3.2 കോ​ടി ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ രൂ​പ (ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ) ന​ൽ​കി. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​രു​ഷ കൊ​റേ​യ്ക്ക് ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ഒ​രു ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ ചെ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി.

    ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യം. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​രു​ഷ കൊ​റേ​യെ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​കൃ​തി ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ച് പോ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം ക​രു​ത്തേ​കു​മെ​ന്നും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​രു​ഷ കൊ​റേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക് സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മ​രു​ന്ന്, അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സു​സ​ജ്ജ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

