Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:01 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത തു​റ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ​യി​ലെ മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത


    മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ്​ 1.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത

    ദു​ബൈ: സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത തു​റ​ന്ന്​​​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ ഹ​ബി​ലാ​ണ്​ 12 വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴേ പ്രാ​യ​മു​ള്ള സാ​ഹ​സി​ക​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ ‘യ​ങ്​ റെ​യ്​​ഞ്ചേ​ഴ്​​സ്’​ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. 1.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള​താ​ണ്​ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പാ​ത.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഗാ​ഫ്​ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന​ഗ​ര​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്ക്. ഗാ​ഫ്​ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൈ​ക്ലി​ങ്​ ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. സൂ​ര്യോ​ദ​യം മു​ത​ൽ അ​സ്ത​മ​യം വ​രെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​വി​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്താം. കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ദു​ബൈ 2024 അ​ർ​ബ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭം. എ​ല്ലാ പാ​ത​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ, ഉ​യ​രം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യി സൈ​ക്ലി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും യു​വ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​യും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം, നി​യ​ന്ത്ര​ണം, സ്വ​ത​ന്ത്ര ച​ല​നം എ​ന്നി​വ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്ഥി​ര​ത​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല​ൻ​സ്​ ബീ​മു​ക​ൾ, ഫോ​ക്ക​സ്​ നാ​വി​ഗേ​ഷ​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ച്ച്​ ഹൂ​പ്പു​ക​ൾ, ത​ടി റോ​ളു​ക​ൾ, വ​ള​വു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ച​രി​ഞ്ഞ വ​ള​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഔ​ട്ട്​​ഡോ​ർ സാ​ഹ​സി​ക പാ​ർ​ക്ക്​ എ​ന്ന ഖ്യാ​തി ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ യ​ങ്​ റേ​ഞ്ചേ​ഴ്​​സ്​ പാ​ത സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ​ബ്ലി​ക്​ പാ​ർ​ക്ക്സ്​​ ആ​ൻ​ഡ്​ റി​ക്രി​യേ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ്​ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ക്ടി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ഹ്​​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നു​ള്ള ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്​​ മു​ഷ്​​രി​ഫ്​ ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ക്ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaigulf news malayalamCycling Path
    News Summary - Cycling path opens for children in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X