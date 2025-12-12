Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 6:44 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ക്ല​ബ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ക്ല​ബ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ

    ഖാസിമി

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ക്ല​ബി​ന്‍റെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം, ന​ട​ത്തി​പ്പ്, നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി.

    ‘ഷാ​ർ​ജ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ക്ല​ബ്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ക്ല​ബി​ന്​ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​സ്തി​ത്വ​വും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഷാ​ർ​ജ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ഷാ​ർ​ജ സി​റ്റി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ആ​സ്ഥാ​ന​വും പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ​യും ക്ല​ബ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ​യും അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ മ​റ്റ്​ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ രം​ഗ​ത്ത്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​ശ​സ്തി​യും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കാ​യി​കം, സാം​സ്കാ​രി​കം, സ​മൂ​ഹ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്ക്​ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​നാ​യി നൂ​ത​ന​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ നി​യ​മ, അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ക്ല​ബി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും ബോ​ർ​ഡ്​ ന​യ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, സൈ​ക്ലി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ക്ല​ബി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAESharjahgulfnewsmalayalam
    News Summary - Cycling club established in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X