Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസൈ​ബ​ര്‍ അ​പ​ക​ടം:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:18 AM IST

    സൈ​ബ​ര്‍ അ​പ​ക​ടം: കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    സൈ​ബ​ര്‍ അ​പ​ക​ടം: കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം
    cancel
    camera_alt

    സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് അ​ല്‍റം​സ് പൊ​ലീ​സ്.

    സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ര​യാ​കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് സ്വ​യം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൗ​ണ്‍സി​ല്‍സ് ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു. സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം സ്കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ല്‍റം​സ് കോം​പ്രി​ഹെ​ന്‍സി​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ മ​സൂ​ദ് അ​ല്‍ ഷെ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യി​മു​ക​ള്‍, ഇ​ന്‍റ​ര്‍നെ​റ്റ് ആ​ക്സ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​തീ​വ ത​ല്‍പ​ര​രാ​ണ്.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ബോ​ധ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു. ര​ഹ​സ്യ​മാ​യും വി​ദൂ​ര​ത്തി​രു​ന്നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള സൈ​ബ​ര്‍ ക​വ​ര്‍ച്ച​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. എ​ല്ലാ​ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സം​ജാ​ത​മാ​ക​ണം. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ര്‍ത്ത​ണം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​ണ്.

    റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ഹ​സ്യ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ അ​വ​യെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മു​ഴു​സ​മ​യ​വും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​നി​ര​ത​രാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newscybercrimegulf news malayalam
    News Summary - Cybercrime: Parents should monitor their children
    Similar News
    Next Story
    X