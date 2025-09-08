Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    8 Sept 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:02 AM IST

    സൈബർ ആക്രമണം; വീടുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം

    സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ടു മി​ക്ക​തും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​കാം
    ദു​ബൈ: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ​സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ക്കാ​ൽ പ​ങ്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​യ്​​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ്, നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​നം, ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ്​ ലൈ​റ്റി​ങ്, കൂ​ളി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഹാ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഹാ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. വോ​യ്​​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റു​മാ​യി ക​ണ​ക്ട്​ ചെ​യ്തു​വെ​ക്കു​ക, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ വീ​ട്ടി​ലെ വൈ​ഫൈ പാ​സ്​​വേ​ഡ്​ കൈ​മാ​റു​ക എ​ന്നി​വ വ​ള​രെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ത്​ ഹാ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ക​യും ഡേ​റ്റ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും വി​ദൂ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​ല​വി​ൽ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ബേ​ബി മോ​ണി​​റ്റ​റു​ക​ൾ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​ണ്. സൈ​ബ​ർ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വീ​ടി​ന​ക​ത്തെ സ​ഞ്ചാ​രം ട്രാ​ക്​ ചെ​യ്യാ​നും ചി​ല​പ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട്​ സം​സാ​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന്​ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ള​രെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പാ​സ്​​വേ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​പ്​​ഡേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക, ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി എ​ല്ലാ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​യ്​​സ്​ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ ഓ​ഫ്​ ചെ​യ്തു​​വെ​ക്കാ​നും അ​നി​വാ​ര്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റു​മാ​യി ക​ണ​ക്ട്​ ചെ​യ്തു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

