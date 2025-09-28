Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 2:59 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 2:59 PM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രാ​ൻ ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ൽ

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ
    ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രാ​ൻ ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ൽ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ‘ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍’

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ച്ച് ജീ​വി​തം നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ‘ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ഡോ. ​താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സെ​യ്ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. യു.​എ.​ഇ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘സീ​റോ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി’ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നോ​ടു​ള്ള റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ സം​ഘാ​ട​ന​മെ​ന്ന് ഡോ. ​താ​രീ​ഖ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക, സ്മാ​ര്‍ട്ട്, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​ക്കൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ച്ച് ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്താ​നും പ​രി​പാ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കും. സു​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ പെ​ര്‍ഫോ​മ​ന്‍സ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്‍റ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍സ് ടീം ​മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ കേ​ണ​ല്‍ മ​ര്‍വാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല ജ​ക്ക പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ ക്ഷേ​മ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലു​ക​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു.

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഹാ​പ്പി​ന​സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ഡോ. ​ഹ​മ​ദ് അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഷെ​ഹി ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പൊ​ലീ​സ്-​ട്രാ​ഫി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഹാ​പ്പി​ന​സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍, ഓ​ഫീ​സ​ര്‍മാ​ര്‍, സ്ഥാ​പ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ക​ള്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ല്‍’ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsRas Al Khaimah Policegulf news malayalam
    News Summary - Customer Council to spread customer happiness
