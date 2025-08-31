Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    നവീന സംവിധാനങ്ങളോടെ ദുബൈയിൽ ഉപഭോക്​തൃ കേന്ദ്രങ്ങൾ

    ഉമ്മു റമൂൽ, അൽ ബർഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ്​ രീതിയിലേക്ക്​ മാറ്റി
    നവീകരിച്ച്​ തുറന്ന അൽ ബർഷയിലെ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ കേന്ദ്രം

    ദുബൈ: വലിയ നവീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ ശേഷം ഉമ്മു റമൂലിലെയും അൽ ബർഷയിലെയും കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ വീണ്ടും തുറന്നു. വ്യക്​തിഗത സേവനങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച്​ ഹൈബ്രിഡ്​ സെന്‍ററുകളായി മാറ്റിയാണ്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ) കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്​. യു.എ.ഇ ഡിജിറ്റൽ ഗവ. സ്​ട്രാറ്റജിയുടെയും ദുബൈ സർക്കാറിന്‍റെ ‘സർവീസസ്​ 360’ കാഴ്ചപ്പാടിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിജിറ്റർ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​.

    നവീകരിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപഭോക്​താക്കൾക്കൾക്ക്​ പൂർണമായും ഓ​ട്ടോമാറ്റിക്​ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കും. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിതബുദ്ധിയടക്കം സംവിധാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച്​ ഉപഭോക്​താക്കളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ആർ.ടി.എ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്​ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

    ഉപഭോക്​തൃ സേവന കാഴ്ചപ്പാട്​ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്​ നവീകരിച്ച രണ്ട്​ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെന്നും സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്​മാർട്​ സിറ്റിയെന്ന നിലയിൽ ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം ഇത്​ ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു. ഉപഭോക്​താക്കളുടെ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ സേവനനിലവാരവുമാണ്​ ആർ.ടി.എയുടെ മുൻഗണനയെന്നും അടുത്ത വർഷത്തോടെ ദേര കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ കേന്ദ്രവും ഹൈബ്രിഡ്​ സൗകര്യത്തിലേക്ക്​ മാറുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകും, ഇടപാടുകൾ അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം, ഓരോരുത്തർക്കും സർവീസ്​ അ​ഡ്വൈസർമാരുടെ വ്യക്​തിഗതമായ സഹായം എന്നിവ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതയാണ്​. ആകെ 97സേവനങ്ങളാണ്​ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവുക. നേരത്തെ 72സേവനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്​. കഴിഞ വർഷം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന ഇടപാടുകൾ 84,000ആയിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം ലക്ഷം പിന്നിടുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉമ്മുറമൂൽ കേന്ദ്രം മാസത്തിൽ ,350ലേറെ ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ സാധാരണ പ്രവൃത്തി സമയത്തല്ലാതെ തന്നെ സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്​.



